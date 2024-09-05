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8 сентября, 15:44
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В Калмыкии состоялась акция «Мы - граждане России"

В Калмыкии состоялась акция «Мы - граждане России"

14-летние школьники в Доме молодёжи им.Б.Б.Городовикова получили свой главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. В торжественной церемонии вручения приняли участие руководство Агентства по делам молодёжи Калмыкии, представители правоохранительных структур, регионального отделения Движения Первых. Вместе с паспортом молодым людям вручили брошюру основополагающего документа - Конституции России.

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Фото: МВД Калмыкии

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