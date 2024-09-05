Подсчет голосов на выборах в Калмыкии продолжается

В течение трех дней жители региона голосовали за будущее республики. Выборы в Калмыкии состоялись. Жители региона показали высокую избирательную активность. Для их волеизъявлений было сформировано 227 участковых избирательных комиссий, из которых одна временная - в республиканской больнице им. Жемчуева.

Прошедшие выборы в регионе были максимально прозрачными. А за трехдневным марафоном следили общественные наблюдатели.