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9 сентября, 06:57
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Подсчет голосов на выборах в Калмыкии продолжается

Подсчет голосов на выборах в Калмыкии продолжается

В течение трех дней жители региона голосовали за будущее республики. Выборы в Калмыкии состоялись. Жители региона показали высокую избирательную активность. Для их волеизъявлений было сформировано 227 участковых избирательных комиссий, из которых одна временная - в республиканской больнице им. Жемчуева.

Прошедшие выборы в регионе были максимально прозрачными. А за трехдневным марафоном следили общественные наблюдатели.

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