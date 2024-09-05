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8 сентября, 15:43
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"Мойдодыр" покорил "Берёзку"!

"Мойдодыр" покорил "Берёзку"!

Театр кукол "Джангар" представил воспитанникам детского оздоровительного лагеря "Березка" в Городовиковском районе спектакль "Мойдодыр" режиссера и художника Михаила Комарицких.

Ребята из подшефного Антрацита Луганской народной республики, отдыхающие в лагере, были в восторге от яркого представления. После спектакля Джангар Ванькаев провел мастер-класс по актёрскому мастерству и кукловождению.

На память об этой дружеской встрече на калмыцкой земле актёры вручили детям из Антрацита подарки - мягкие игрушки, сообщили в театре.

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Фото: Театр кукол «Джангар»

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