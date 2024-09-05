"Мойдодыр" покорил "Берёзку"!

Театр кукол "Джангар" представил воспитанникам детского оздоровительного лагеря "Березка" в Городовиковском районе спектакль "Мойдодыр" режиссера и художника Михаила Комарицких.

Ребята из подшефного Антрацита Луганской народной республики, отдыхающие в лагере, были в восторге от яркого представления. После спектакля Джангар Ванькаев провел мастер-класс по актёрскому мастерству и кукловождению.

На память об этой дружеской встрече на калмыцкой земле актёры вручили детям из Антрацита подарки - мягкие игрушки, сообщили в театре.

Фото: Театр кукол «Джангар»