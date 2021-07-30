В Калмыкии состоится конкурс кузнецов

Древнее ремесло остается востребованным и сейчас. Ребята получают мастер-класс и учатся изготавливать мечи, доспехи, занимаются возделыванием кожи, чтобы стать участниками турниров исторической реконструкций. Это воспитанники региональной общественной организации по сохранению калмыцкого языка и культуры «Нутг». Подробности – в репортаже нашего специального корреспондента Ольги Эняевой.

Среди тех, кто желает овладеть навыками кузнечного дела не только юноши, но и девочки. Для восьмиклассницы Софии Мехоношиной - это скорее хобби. А вот семнадцатилетний Егор Жежаря мечтает взять в руки средневековое оружие, собственного изготовления. Но пока научился создавать ножи.

Нам нужно растить патриотов, говорит Эрдни Очир-Араев, который помогает ребятам освоить древнее ремесло. Несмотря на возможности, которые открывают современные технологии, нелегкий ручной труд, по-прежнему, высоко ценится. Сам он занимается с профессиональным мастером из Якутии в режиме онлайн. Своими навыками и знаниями делится с молодежью.

Обучение дает возможность ученикам и студентам познакомиться со всей широтой применения металла. Каждый сам выбирает, что ковать прямо на занятии под началом мастера кузнечного дела.

Ребята сейчас готовятся к конкурсу. Им предстоит состязаться с кузнецами из других регионов. Потому подготовительная работа требует поддержки знатоков, тех, кто возрождает исконное занятие предков, говорит Эрдни Очир-Араев. Здесь на территории этнопарка, который был сооружен на средства гранта, будут установлены 4 кибитки для кузнечного дела. Их производством занимаются сами члены общественной организации.

Сейчас воспитанники клуба изготавливают мечи, доспехи для предстоящих фестивалей исторической реконструкции. В этом году калмыцкие спортсмены стали призерами одного из самых масштабных турниров в Оренбурге. Такие состязания дают им возможность почувствовать себя богатырями, облачиться в экипировку воина и погрузиться в атмосферу средневековья.

Примечательно, что подобные проекты инициирует молодежь. Она объединилась, чтобы лучше узнать историю страны, родного края, возродить древние традиции и еще раз напомнить о подвигах предков.