Проект «Джангрин Ачнр» возвращается в новом формате!

Региональное отделение Ассамблеи народов России в партнерстве с ГТРК «Калмыкия» выиграло конкурс среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества в республике. Сегодня возникла острая необходимость в становлении и развитии институтов гражданского общества. Один из путей решения этой задачи через национально-патриотическое воспитание молодежи. Новый проект поможет узнать много нового и интересного о родной Калмыкии.

Актовый зал Элистинской многопрофильной гимназии стал площадкой для кастинга. В основном, здесь старшеклассники. Главное, что им интересен не только процесс отбора будущих участников. Сама тема – вызвала дискуссию. Эти ребята – целевая аудитория проекта «Джангрин Ачнр». Так же будет называться молодежный YouTube-канал. А потому, всё нужно запомнить и обсудить. Продюсер проекта, шеф-редактор ГТРК «Калмыкия» Бадма Харлуева, и один из ведущих будущего ресурса Руслан Насунов, студент КалмГУ, поделились подробностями, провели собеседование с кандидатами.

Итак, подготовка к запуску молодежного YouTube-канала – в самом разгаре. Совсем скоро кто-то из этих ребят встретится со своими зрителями. Проект включает в себя больше 10 рубрик, в его рамках ведущие расскажут своим сверстникам об устном народном творчестве, о том, как освоить родную речь, как стать лидером, будут обсуждать музыку, спорт, путешествия, социологические опросы, шутки. Также в планах проведение викторин, конкурсов, дискуссионных клубов. Ко всем испытаниям участники готовы.

Рабочая группа продолжает отбор ведущих рубрик нового проекта ГТРК «Калмыкия» и регионального отделения Ассамблеи народов России. Уже в конце сентября состоится торжественная церемония открытия молодежного YouTube - канала «Джангрин Ачнр».