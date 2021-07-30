В Калмыкии состоится конкурс кузнецов

Древнее ремесло остается востребованным и сейчас. Ребята получают мастер-класс и учатся изготавливать мечи, доспехи, чтобы стать участниками турниров исторической реконструкций. В копилке калмыцких спортсменов не одно состязание, где они отличились ловкостью и силой. Эти мероприятия дают возможность не забывать историю и подвиги своих предков, а также растить патриотов своей страны. Узнать о тех, кто хочет стать профессиональным кузнецом, или просто увидеть интересный процесс ковки, вы сможете в репортаже сегодня в 14.30 на канале Россия 1.