«Синяя птица» снова собирает самых смелых и талантливых!

Все, кому еще не исполнилось 17, все, кто поражает окружающих своим умением петь или танцевать, играть на любых музыкальных инструментах или показывать акробатические трюки, буквально летать на скейтборде или даже показывать фокус, словом, все, кто готов показать себя на большой сцене – торопитесь!

Вы еще успеете подать заявку на участие в конкурсе «Синяя птица» и оказаться в Москве на самой красивой сцене вместе с любимыми артистами. Победители «Синей птицы» уже выступают на лучших концертных площадках, снимаются в кино и даже побеждают на Олимпиаде. Заходите на сайт «СМОТРИМ», заполняйте анкету и оставляйте заявку. До конца кастинга осталось немного времени!