Телеканал «Россия» представляет сериалы нового сезона

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. ИСТОРИЯ РОССИИ

«Седьмая симфония»

Фото: «Седьмая симфония», Россия

9 августа 1942 года в переполненном зале Ленинградской филармонии была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Концерт и трансляция по радио стали сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей. Когда было принято решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в родном городе, дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу предстояло собрать исполнителей и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести.

Режиссер Александр Котт.

В ролях: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина, Михаил Евланов, Игорь Лепихин, Сергей Барковский, Данил Стеклов, Макар Мозжевилов.

«Елизавета»

Фото: «Елизавета», Россия

Ей было всего 16, когда Петр решил оставить на нее созданную им огромную империю, но в первый раз полюбившая Елизавета оказалась не готова пожертвовать чувством ради власти. Завещание отца она воспринимает как проклятие. Она сразу же обретает врагов в лице самых влиятельных придворных Остермана и Меншикова. И даже родная мать видит в ней теперь только соперницу в борьбе за трон. Так юная Елизавета оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг. И прежде, чем стать великой императрицей и защитить Россию от хаоса и смуты, ей предстоит через многое пройти.

Режиссер-постановщик Дмитрий Иосифов

В ролях: Юлия Хлынина, Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков, Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, Артем Ключников, Денис Нурулин, Никита Григорьев, Ангелина Поплавская, Артур Ваха, Алиса Лозовская, Роман Васильев, Владимир Кошевой, Сергей Друзьяк.

ДЕТЕКТИВНЫЕ СЕРИАЛЫ

«Шуша»

Фото: «Шуша», Россия

Эксперт-криминалист Александра Ладынина способна раскрыть любое преступление в одиночку. Кроме своих служебных обязанностей, она ведет частное расследование и помощники ей не нужны. На первом месте у Ладыниной только работа – на личной жизни она давно поставила крест. Но все меняется с появлением нового сотрудника, который знает не только детское прозвище Александры – Шуша, но и многое, о чем другие не догадываются…

Режиссер Александр Буденный.

В ролях: Анастасия Панина, Иван Оганесян, Елена Коренева.

«Медиум»

Фото: «Медиум», Россия

Адаптация одноименного американского сериала телеканала NBC – номинанта Golden globes и Emmy.

У Анны Островской счастливый брак – три дочери и любимый муж. Из нее могла бы получиться образцовая домохозяйка, если бы не одно «но». Внезапно Анна обнаруживает в себе странный, пугающий дар: она может слышать и видеть умерших. Это дает Анне возможность раскрывать преступные тайны, предотвращать зло и спасать жизни. И отступать она не имеет права…

Режиссер Елена Николаева.

В ролях: Мария Порошина, Павел Трубинер, Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Иван Рудаков, Евгения Симонова, Сергей Сосновский, Елизавета Бугулова, Полина Айнутдинова, Эра Зиганшина, Игорь Лепихин, Анатолий Лобоцкий.

«Подражатель»

Фото: «Подражатель», Россия

В Санкт-Петербурге орудует подражатель серийной преступницы Анастасии Перевезенцевой, которая 20 лет назад совершила изощренное убийство. Сыщики предлагают Перевезенцевой, отбывающей срок в тюрьме, принять участие в расследовании и составить психологический портрет Подражателя. Этот нестандартный ход приводит к неожиданным результатам: на свет выходят тайны прошлого, а Подражатель все ближе к своей цели…

Режиссер Сергей Комаров.

В ролях: Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова.

«Менталистка»

Фото: «Менталистка», Россия

Участница популярного телешоу Лера обладает удивительными способностями. Она менталистка, слышит и видит то, чего не замечают другие. Во время съемок шоу Лера находит тело убитой девушки и оказывается втянутой в расследование полиции. Ее посещают странные видения, связанные с преступлением. И этот секрет Лера должна разгадать в первую очередь…

Режиссеры: Александр Баранов, Егор Анашкин, Сергей Краснов, Максим Василенко.

В ролях: Александра Власова, Евгений Морозов, Илья Лыков, Ольга Павловец, Ольга Волкова, Алексей Коряков.

«Ключ от всех дверей»

Фото: «Ключ от всех дверей», Россия

Психолог Анна Королева проводит бизнес-тренинги и сеансы групповой психотерапии. Она помогает клиентам разбираться с конфликтами в семье, обидами и стрессами в жизни. Пациенты приходят к ней на грани срыва, а уходят счастливыми людьми. И все благодаря уникальной методике, которая помогает Анне не только предвидеть развитие событий, но и предотвращать жизненные драмы. Но, как это часто бывает, спасая других, Анна не замечает, что опасность угрожает ее собственной семье…

Режиссер Максим Демченко.

В ролях: Светлана Колпакова, Андрей Фролов, Алексей Фатеев, Сергей Юшкевич, Александр Кудренко, Валерий Дегтярь, Елена Симонова.

МЕЛОДРАМЫ

«Сын»

Фото: «Сын», Россия

Учительница музыки Александра Полякова замкнулась в себе после того, как во время прогулки бесследно пропал ее четырехлетний сын Даня. Даже спустя три года она не теряет надежды найти ребенка, хотя поиски давно остановлены. Однажды Александра узнает своего сына в сюжете новостей, но бывший муж Антон, полицейские и коллеги уверяют, что это ошибка и шансов найти мальчика нет. Единственный, кому может довериться Александра – это отец ее ученицы, майор Орлов. Он начинает собственное расследование, которое приводит к шокирующим результатам…

Режиссер-постановщик Флюза Фархшатова.

В ролях: Дарья Урсуляк, Антон Филипенко, Ольга Смирнова, Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Алексей Барабаш, Ася Домская, Антон Денисенко, Ксения Теплова, Евгения Каверау и Илья Синцов.

«Стенограмма судьбы»

Фото: «Стенограмма судьбы», Россия

Скромная провинциалка Анна Савельева приезжает в Москву и становится «кремлевской стенографисткой». Она получает не только работу мечты, но и доступ к мемуарам своего отца генерала Печерского, который не догадывается об их родстве. Анна прикоснется к опасным тайнам, ее ждет мучительная любовь, охота за фамильными сокровищами и погоня за изменчивым счастьем. Семейная сага охватывает три десятилетия с 1978 по 2008 год.

Режиссер Давид Ткебучава.

В ролях: Карина Андоленко, Елена Дудина, Алексей Кирсанов, Александр Макогон, Анастасия Веденская, Анастасия Попова, Андрей Ильин, Александр Михайлов, Анна Попова, Александр Самойленко, Анна Капалева, Артем Ткаченко.

«Когда закончится февраль»

Фото: «Когда закончится февраль», Россия

Ольга Рябинина мечтает забыть тот страшный вечер, когда на нее напали неизвестные. Она находит в себе силы устроиться в кризисный центр для женщин, подвергшихся насилию, чтобы помогать таким, как она. Кажется, Ольге удается вернуться к обычной жизни. Но однажды она решается на рискованный шаг…

Режиссер Елена Цыплакова.

В ролях: Марина Коняшкина, Сергей Перегудов, Евгений Шириков, Игорь Иванов, Мария Капустинская, Дмитрий Соломыкин, Сергей Агафонов, Елена Цыплакова, Ирина Сотикова, Наталия Ткаченко, Сергей Бледных.

НОВЫЕ СЕЗОНЫ СЕРИАЛЬНЫХ ХИТОВ

«Склифосовский 9»

Фото: «Склифосовский 9», Россия

Гениальный хирург Олег Брагин бросает любимый Склиф и устраивается участковым в обычную поликлинику. Его супруга и теперь уже бывшая коллега Марина Нарочинская устала терпеть выходки мужа и предлагает на время разойтись. Чтобы как-то отвлечься от семейных неурядиц, Марина переходит на работу в центр Бурденко по приглашению бывшего коллеги, который этому очень рад и не скрывает, что хочет возобновить с Мариной отношения. А с Брагиным активно флиртует главврач поликлиники Сперанская… Бывшим коллегам Брагина тоже не позавидуешь: неожиданные кадровые перестановки, судебные дрязги и романтические приключения – в здании главного института скорой помощи кипит жизнь!

Режиссер Юлия Краснова.

В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Мария Порошина, Елена Яковлева, Нина Усатова, Андрей Ильин, Анна Якунина, Евгения Дмитриева, Константин Юшкевич, Мария Рыщенкова, Владимир Жеребцов, Игорь Гордин, Евгения Лютая, Александр Сирин, Игорь Бочкин и другие.

«Тайны следствия 21»

Фото: «Тайны следствия 21», Россия

Подполковнику юстиции Марии Швецовой и ее коллегам предстоит расследовать череду резонансных дел: дерзкое убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов и похищение дочери влиятельного предпринимателя. Кроме того, в Следственный комитет возвращается коллега Швецовой – Людмила Колонкова. Но времени для бесед по душам у подруг нет. Хотя есть, о чем поговорить: в жизни Марии появится человек из ее прошлого…

Режиссер Максим Демченко.

В ролях: Анна Ковальчук, Ольга Павловец, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Злата Ковальчук.

«Холодные берега. Возвращение»

Фото: «Холодные берега. Возвращение», Россия

Алина Новинская больше не ловит преступников. Получив диплом психолог, она устраивается на работу в НИИ, где изучает психологию убийц. Но прошлое не отпускает ее: Алина сталкивается с маньяком, который жестоко расправляется с ее близкими. Подбираясь к преступнику шаг за шагом, героиня по кусочкам узнает страшную правду о его личности…

Режиссер Сергей Комаров.

В ролях: Екатерина Вилкова, Кирилл Сафонов, Петр Рыков, Александр Яцко, Дарья Повереннова, Артем Мельничук.

«Баренцево море» (продолжение сериала «Черное море»)

Фото: «Баренцево море», Россия

1944 год. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который СССР получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Елена Солей и Сергей Сабуров попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.

Режиссер Олег Фомин.

В ролях: Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Игорь Петренко, Мария Машкова, Сергей Маховиков, Денис Константинов, Константин Милованов, Кристина Бродская.

ГОТОВЯТСЯ К ЭФИРУ

«Надвое»

Фото: «Надвое», Россия

Современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В Северной столице Костя и Саня знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни…

Режиссер Валерий Тодоровский.

В ролях: Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина.

«Художник»

Фото: «Художник», Россия

Март, 1944 год. В советском тылу орудует банда грабителей и убийц. На месте преступления бандиты оставляют портреты своих жертв, за что банду прозвали «Мертвой головой», а ее главаря – Художником. Расследованием занимаются опытные оперативники – майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем дальше они погружаются в дело, тем больше убеждаются, что убийства и ограбления – это прикрытие, а настоящие цели Художника им еще предстоит раскрыть...

Режиссер Тимур Алпатов.

В ролях: Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Александр Устюгов, Сергей Газаров, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Виктор Добронравов и другие.

«Чайки»

Фото: «Чайки», Россия

Женскую волейбольную команду из Калининграда «Чайка» вынужден возглавить Максим Тополь – тренер резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести спортсменок в чемпионы. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них – своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми.

Режиссер Антон Сиверс.

В ролях: Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Илья Любимов, Юлия Мельникова, Николай Добрынин, Сергей Мигицко, Иева Андреевайте, Кирилл Варакса, Марина Гончарова, Юлия Макарова, Мария Столярова, Мария Лопатина, Шекер Ходжаева, Елизавета Кафиева, Илья Коробко, Сергей Жарков.

«Васнецова»

Фото: «Васнецова», Россия

Ремейк популярного французского детективного сериала «Кандис Ренуар» (Candice Renoir).

Майор полиции и многодетная мать Вероника Васнецова возвращается на службу после десятилетнего перерыва. Благодаря связям бывшего мужа, она попадает в следственное управление Калининграда, где ей предстоит руководить группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями, несмотря на козни начальства, подозрительность коллег, проблемы с детьми и неприятности в личной жизни. Но сломить и выбить Васнецову из колеи не так-то просто!

Режиссер Алексей Андрианов.

В ролях: Анна Михалкова, Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Виктор Васильев, Саид-Магомед Хасаев, Мария Корытова, Наталья Рева-Рядинская, Андрей Курносов, Евгения Туркова, Глафира Голубева, Иван Бычков, Артем и Роман Березовские.

«Ловец снов»

Фото: «Ловец снов», Россия

Следователь Алиса Захарова в своей работе следует логике, которая помогает ей раскрывать преступления. Но очередной свидетель совершенно не вписывается в ее привычную картину мира. Успешный ресторатор Никита Тарасов очень четко описывает все детали произошедшего убийства. Но на месте преступления его не было, у него железное алиби, а убийство он увидел… во сне!

Режиссер Иван Шурховецкий.

В ролях: Мария Андреева, Петр Рыков, Алексей Комашко, Екатерина Шумакова, Ольга Кабо, Игорь Юдин, Кристина Корбут, Полина Филоненко, Дмитрий Гирев, Юрий Ицков, Сергей Барковский, Валерий Кухарешин, Анатолий Котенев и др.

«Стюардесса»

Фото: «Стюардесса», Россия

Для стюардессы Марии Селивановой небо – смысл жизни, а работа – настоящее призвание. Но она принимает трудное решение оставить полеты и посвятить себя семье. Однако «земная» жизнь приносит ей неприятные открытия. Ее муж Алексей оказывается не тем, каким Мария себе его представляла. Она вынуждена забрать сына и сбежать из родного Сургута в Москву, чтобы устроиться на работу в «Аэрофлот» и начать жизнь с чистого листа. Рабочие будни Марии переплетаются со сложной семейной драмой. Впереди у нее – непростые отношения с командиром корабля Ждановым и борьба за собственное счастье.

Режиссер Дмитрий Черкасов.

В ролях: Александра Никифорова, Даниил Страхов, Анатолий Белый, Евгения Симонова, Анна Каменкова, Андрей Соколов, Екатерина Олькина, Евгения Лоза, Анастасия Акатова, Артем Крылов. Камео: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Филипп Киркоров.

«Русская жена»

Фото: «Русская жена», Россия

Конец 2015 года, разгар гражданской войны в Сирии. Русская девушка Алина живет в Дамаске и вместе с мужем, сирийцем Камилем, воспитывает сына Рустума и дочь Таню. Эхо войны докатилось и до столицы: в Дамаске постоянно происходят теракты, людей похищают ради выкупа. Однажды Камиль и Рустум бесследно исчезают. Разыскивая их, Алина обращается за помощью к российскому репортеру Евгению. Ради того, чтобы спасти мужа и сына из смертельной ловушки, Алине придется отправиться в лагерь сирийских боевиков.

Режиссер Сергей Пикалов.

В ролях: Карина Андоленко, Юрий Чурсин, Кирилл Гребенщиков, Иван Босильчич, Константин Белошапка, Екатерина Копанова, Алиса Лозовская, Михаил Богдасаров, Артем Волобуев, Мария Абрамова, Кирилл Белобородов и другие.

«Дама с собачкой»

Фото: «Дама с собачкой», Россия

Учительница математики на пенсии Агата Денисовна Марфина после смерти мужа переезжает в элитный поселок к семье дочери. Она тоскует по прежней жизни, когда каждый вечер они с мужем играли в шахматы и обсуждали его повседневные дела. Но однажды она становится единственным свидетелем загадочного убийства и начинает собственное расследование. В нем Агате Денисовне помогают двое: бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов. Верная собака Скарлет всегда рядом с хозяйкой. Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к еще более захватывающим приключениям.

Режиссер Мирослав Малич.

В ролях: Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник, Александр Дзюба.