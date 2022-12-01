Совсем скоро родителям республики придется задуматься над досугом своих детей во время летних каникул

Кстати, свою работу начала программа детского туристического кешбэка. Отправить по ней ребенка в детский лагерь можно будет с 1 мая и на все лето. Для этого нужно оплатить путевку в детский лагерь картой 'Мир". В течение 5 дней после покупки можно будет получить возврат потраченных средств. Сумма составит половину от стоимости покупки, однако не превысит 20 тысяч рублей.



Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.