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3 апреля, 10:33
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Совсем скоро родителям республики придется задуматься над досугом своих детей во время летних каникул

Совсем скоро родителям республики придется задуматься над досугом своих детей во время летних каникул

Кстати, свою работу начала программа детского туристического кешбэка. Отправить по ней ребенка в детский лагерь можно будет с 1 мая и на все лето. Для этого нужно оплатить путевку в детский лагерь картой 'Мир". В течение 5 дней после покупки можно будет получить возврат потраченных средств. Сумма составит половину от стоимости покупки, однако не превысит 20 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

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