В Калмыкии сохраняется тенденция на улучшение основных показателей рынка труда

С 2019 года уровень общей безработицы снизился на 2,5 %, численность безработных граждан уменьшилась на 27%. Наблюдается рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства. В сравнении с 2019 годом их число увеличилось почти в 2 раза.

Как отметил Глава региона Бату Хасиков, положительная динамика наблюдается благодаря принимаемым мерам и эта работа будет продолжена. Так в следующем году на развитие промышленности будет выделено 250 млн рублей. Также необходимо популяризировать профессии, объединять учебные заведения и компании-работодатели.

Поощрять лучших представителей самых разных специальностей, таких как строитель, сварщик, электрик, зоотехник, ветеринар и многих других.