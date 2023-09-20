В Сарпинском районе двое жителей предстанут перед судом за дачу взятки должностному лицу

По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемые вступили в преступный сговор, направленный на дачу взятки в виде денег должностному лицу службы эксплуатации газораспределительных сетей и реализации газа «Сарпинская» АО «Газпром газораспределение Элиста» за совершение заведомо незаконного действия с целью подключения домовладения к газораспределительным сетям.

Реализуя свой преступный умысел, в августе 2021 года обвиняемые прибыли по месту работы должностного лица, где передали последнему денежные средства в качестве взятки в сумме 15 тысяч рублей за совершение незаконных действий в пользу одного из них. Также в ходе следствия выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности одного из обвиняемых. Так, обвиняемый в период с декабря 2015 года по апрель 2021 года с целью обогрева своего домовладения совершил тайное хищение газа из газопровода, расположенного в с. Садовое Сарпинского района республики и принадлежащего АО «Газпромраспределение Элиста», путем несанкционированного подключения к газопроводу.

Следствием проведен большой объем следственных действий, подтверждающий причастность фигурантов уголовного дела к инкриминируемым преступлениям. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, бывший сотрудник службы был осужден за получение взятки от двоих жителей Сарпинского района за совершение незаконных действий.