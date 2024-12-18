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19 декабря, 14:59
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В Калмыкии соберутся на межрегиональном молодежном форум более трехсот участников патриотического движения.

В Калмыкии соберутся на межрегиональном молодежном форум более трехсот участников патриотического движения.

Фестиваль-форум пройдет 20-21 декабря в столице республики Элисте. Он организован в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых», запущенной в России по инициативе президента страны. Фестиваль-форум «Патриотика» проводится при поддержке правительства Калмыкии.

Межрегиональный молодежный форум «Патриотика» примет гостей из Кабардино-Балкарии, Чечни, Калмыкии, Астрахани и Ставропольского края.

Программа форума включает в себя такие тематические блоки, как волонтерство, медиасфера, развитие НКО, семейный блок, а также выступление российского рэпера лейбла Black Star – Slamе.

В спортивную программу войдут соревнования по греко-римской борьбе, национальной борьбе «Бөк бәрлдән» и стрельбе из лука.

Кульминация форума - церемония награждения ежегодной премией «Достояние Республики» за особые успехи в области реализации государственной молодежной политики.

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