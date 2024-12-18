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19 декабря, 15:26
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Детский оркестр «Байр» из Калмыкии - лауреат международного исполнительского конкурса премии "Роза ветров - 2024".

Детский оркестр «Байр» из Калмыкии - лауреат международного исполнительского конкурса премии "Роза ветров - 2024".

Подведены итоги всемирного финала 30 сезона международного исполнительского конкурса «Роза ветров».

Юные артисты оркестра калмыцких народных инструментов детской школы искусств села Троицкое Целинного района стали лауреатами II и III степени в номинации «Исполнители на народных инструментах».

Руководит оркестром Галина Хаджиева, награжденная от федерации фестивалей и конкурсов «Роза ветров» дипломом «Лучший педагог».

Фото: Детская Школа Искусств с.Троицкое

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