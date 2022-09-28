Абоненты Калмыкии активно пользуются современной голосовой связью

Как сообщает Минцифры региона, с начала года пользователи одного из ведущих операторов связи в регионе проговорили в сети VoLTE (Voice over LTE) в 2 раза больше минут, чем в 3G. Самый высокий показатель трафика пришёлся на март, а максимальный перевес в сторону современного поколения связи оказался в конце лета.



Чаще всего в сети LTE общаются элистинцы. На втором месте - жители Лагани , на третьем - Городовиковска.



Министерство отмечает, что технология VoLTE позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит чисто и естественно, как будто он находится рядом. Также к главным преимуществам 4G относятся такие параметры, как скорость передачи данных, скорость загрузки файла в сеть и скорость скачивания файла.