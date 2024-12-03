Андриан Эняев продолжает рассказывать о земляках, выполняющих воинский долг в зоне СВО

Эняев - ветеран боевых действий, он в числе первых отправился на передовую. Воевал в составе калмыцкого добровольческого отряда, награжден Орденом Мужества и медалью «За ратную доблесть». Сейчас ведет свой блог. На этот раз Эняев рассказывает о встрече о земляком Саналом. Он почти год находится на СВО на территории Украины. На вопрос, что побудило его принять такое непростое решение, он ответил: «Патриотизм. Я уверен в своём выборе и готов стоять за свои убеждения».

Видео: Записи Андриана