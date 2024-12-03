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4 декабря, 07:26
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В Калмыкии школы присоединились к всероссийскому проекту "Музыка вместо звонков"

Этот проект меняет привычный формат школьных звонков. Будут звучать музыкальные произведения, посвященные памятным датам и культурным событиям.

К примеру, в Артезианской школе №1 и Городовиковской многопрофильной гимназии им. Б. Б. Городовикова уже активно внедряются новые музыкальные звонки.

Согласно плану проекта, сигнальные мелодии в каждой школе будут меняться ежемесячно в течение 2024/25 учебного года. Так, в декабре прозвучат музыкальные фрагменты из знаменитых балетов Петра Чайковского. С января по май 2025 года звонки будут посвящены важным историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

Важно отметить, что проект носит рекомендательный характер и будет реализован в тех школах, где имеются соответствующие технические возможности.

Видео: Правительство Республики Калмыкия

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