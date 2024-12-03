Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав семьи в Элисте.

К главе СК России А.И. Бастрыкину через информационный центр обратилась жительница города Элисты. Она сообщила, что в 1984 году ей была предоставлена комната в общежитии, в которой ее семья проживает до настоящего времени. Три года назад разрушающееся здание признано аварийным. При этом, с 1998 года сын заявительницы состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении отдельными жилыми помещениями. Однако меры к расселению жителей и реализации прав мужчины не принимается.

Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РК Константину Антохову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. По поступившему обращению начата процессуальная проверка.