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27 декабря, 12:03
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В Калмыкии, 28 декабря, в 9 утра в центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» монахи проведут особую поминальную службу по жертвам депортации, погибшим в годы ссылки.

В Калмыкии, 28 декабря, в 9 утра в центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» монахи проведут особую поминальную службу по жертвам депортации, погибшим в годы ссылки.

28 декабря 1943 года - трагическая дата для калмыцкого народа. В течение нескольких дней была проведена печально известная своей жестокостью операция НКВД «Улусы», в ходе которой калмыков насильно оторвали от родной земли.

На долгие тринадцать лет целый народ оказался в чужих холодных краях. За это время погибла половина калмыцкого народа. В настоящее время в республике нет ни одной калмыцкой семьи, где не было бы родных, погибших в ссылке.

По ним, затерянным в далеких землях Сибири, от Тюмени до Сахалина, от Ямала до Красноярска и Чукотки состоится поминальная служба.

Фото: Калмыцкий Хурул

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