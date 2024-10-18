В Калмыкии сегодня стартовала профилактическая акция «Внимание, дети!»

Сегодня по республике проводится информационно-пропагандистское мероприятие «Внимание, дети!», сообщает республиканской Госавтоинспекция.

За 9 месяцев 2024 года на дорогах региона произошло 74 дорожно-транспортных происшествий, при которых 5 детей погибли, ранения получили 91 подросток. При этом 71 пострадавший несовершеннолетний, в момент ДТП находились в салоне автомобиля в качестве пассажиров.

Во время школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции по всему региону проведут различные рейдовые мероприятия и пропагандистские акции. В эти дни без внимания Госавтоинспекции не останутся ни сами дети, ни их родители.

Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» продлится до 03 ноября 2024 года.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия