Учет и маркирование домашних животных обязательна

Сегодня на очередном районном совещании Яшкуля обсудили вопрос бесконтрольного выпаса домашних животных на автодорогах и в селах.

Животные без присмотра хозяев будут отправляться на стоянку временного содержания. Начало работы стоянки предполагается открыть 1 ноября.

Кроме того, согласно Постановлению РФ, представители личного подсобного хозяйства и предприниматели должны провести маркирование и учёт своих животных. В Яшкульском районе эта процедура должна быть исполнена в в пятидневный срок.

Идентификации животного станет основанием возврата бесхозного скота, помещенного на стоянку временного пребывания.