21 октября, 07:50
Учет и маркирование домашних животных обязательна
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Сегодня на очередном районном совещании Яшкуля обсудили вопрос бесконтрольного выпаса домашних животных на автодорогах и в селах.
Животные без присмотра хозяев будут отправляться на стоянку временного содержания. Начало работы стоянки предполагается открыть 1 ноября.
Кроме того, согласно Постановлению РФ, представители личного подсобного хозяйства и предприниматели должны провести маркирование и учёт своих животных. В Яшкульском районе эта процедура должна быть исполнена в в пятидневный срок.
Идентификации животного станет основанием возврата бесхозного скота, помещенного на стоянку временного пребывания.
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