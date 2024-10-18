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21 октября, 08:19
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Отопление Элисты под контролем администрации города

Отопление Элисты под контролем администрации города

В администрации города Элисты состоялась накануне совещания с представителями управляющих компаний и Энергосервиса по вопросам подачи тепла в многоквартирные дома и социальные объекты. Совещание провел и. о. обязанности главы Администрации города Алдар Лиджиков.

Отопительный сезон в этом году начался по графику 15 октября. Были запущены все 27 котельных города. 95% тепла подается в многоквартирные дома и социальные объекты.

Тем не менее, поступают жалобы от жителей города, что в некоторых домах и квартирах батареи еще холодные. Как поясняют представители управляющих компаний, все дело в завоздушенности теплосетей - скоплении воздуха в водяной установке отопления в домах, а также в авариях, которые оперативно устраняются.

Алдар Лиджиков поручил решить все проблемы в кратчайшие сроки, чтобы тепло поступило в дом каждого элистинца без исключения.

Фото: сайт Администрации г.Элиста.

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