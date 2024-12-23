В Калмыкии сегодня проводится заседание Совета по пограничной политике при главе Калмыкии

На обсуждение вынесены вопросы пограничного режима на территории республики, социальной поддержки жителей, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы, а также вопросы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Итоговую информацию по работе погрансовета за 2024-й и планы на 2025 год представили и. о. заместителя председателя правительства РК Александр Мишаков и заместитель начальника отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ России по РК и Астраханской области Андрей Мерзляков.

Что касается мер социальной поддержки граждан, добровольно участвующих в защите государственной границы РФ, то для данной категории граждан в 2024 году вступили в силу региональные законы, предусматривающие освобождение от уплаты транспортного налога и бесплатную юридическую помощь. В муниципалитетах Лаганского и Черноземельского районов действуют добровольные дружины. Для участников народных дружин также предусмотрены льготы и по земельному налогу. Работа в этом направлении будет продолжена.

В 2025 году, по мнению членов совета, необходимо усилить работу по организации торжественных, памятных, спортивно-массовых мероприятий с целью развития института наставничества.