В Калмыкии работают над вторым изданием республиканской Красной книги

В этом году министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона организовало экспедицию по сбору материалов. В ее состав вошли специалисты кафедры биоразнообразия и биоэкологии Калмыцкого государственного университета и Дирекции особо охраняемых природных территорий РК.

Была исследована северо-восточная часть Калмыкии, общая протяженность маршрута составила 1200 км. Исследователи выявили некоторые редкие виды растений, животных и птиц. Были обновлены данные по многим краснокнижным позициям. Так, в ходе экспедиции исследователям встретились розовый и кудрявый пеликаны, каравайка, канюк-курганник, морской зуек и ходулочник, также было обнаружено гнездо степного орла с кладкой из трех яиц.

Среди редких пресмыкающихся найдены быстрая ящурка, ящеричная змея, круглоголовка-вертихвостка и даже бабочка – зорька белая волжская, зорька эуфема и медведица Геба.

На основе собранных данных в министерство природных ресурсов и экологии России были направлены предложения о занесении новых объектов животного мира в Красную книгу Калмыкии и исключении некоторых.

После обновления соответствующая информация будет опубликована на официальном сайте минприроды России.

Фото: Правительство Республики Калмыкия