Специалисты заповедника «Чёрные земли» регулярно знакомят жителей Калмыкии с представителями флоры и фауны региона

В этот раз им удалось заснять Огаря. Эта земляная утка– типичный представитель степной фауны. Предпочитает селиться недалеко от водоемов. Два года назад сотрудники заповедника переоборудовали заброшенный колодец в искусственную нору и установили там фотоловушку. В прошлом году ее заселила пара Огарей и вывела там 9 утят. Позже, нору посещала семья степной кошки. Однако, так и не заселилась. Там вновь появилась пара пернатых. И вывела такое же количество утят.

Вскоре молодое поколение покинуло нору вслед за родителями. До ближайшего артезиана утятам необходимо было пройти не меньше 3 километров. Однако, по данным фотоловушки семья пернатых до него так и не дошла. Они могли стать жертвами хищников, или направиться к дальнему водоему. Однако специалисты заповедника надеются на лучшее.

Видео: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"