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2 декабря, 14:26
НовостиСобытиеСельское хозяйство

В Калмыкии сбор риса превысил показатели 2023 года почти на 60 процентов. Увеличение посевных площадей и господдержка позволили аграриям получить хороший урожай.

В Калмыкии сбор риса превысил показатели 2023 года почти на 60 процентов. Увеличение посевных площадей и господдержка позволили аграриям получить хороший урожай.

Своевременное проведение агротехнических мероприятий, подбор районированных сортов и, главное, субсидии на возмещение затрат на воду, позволили предприятиям сэкономить до 40 млн рублей и направить эти средства для выращивания риса на другие нужды. Средняя урожайность самого северного в мире риса составила 50,1 ц/га, что намного выше прошлогоднего.

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