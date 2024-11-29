В Калмыкии сбор риса превысил показатели 2023 года почти на 60 процентов. Увеличение посевных площадей и господдержка позволили аграриям получить хороший урожай.

Своевременное проведение агротехнических мероприятий, подбор районированных сортов и, главное, субсидии на возмещение затрат на воду, позволили предприятиям сэкономить до 40 млн рублей и направить эти средства для выращивания риса на другие нужды. Средняя урожайность самого северного в мире риса составила 50,1 ц/га, что намного выше прошлогоднего.