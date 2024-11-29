В Элисте прошло итоговое совещание по вопросам реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных».

В нем приняли участие федеральный инспектор по РК Сергея Бойко, руководитель Росреестра по РК Дольгана Буватинова, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Калмыкия достигла плановых показателей по внесенным в ЕГРН сведениям о границах населенных пунктов республики и на 9,95 % перевыполнило план в части выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

На совещании наметили план проведения комплексных кадастровых работ на 2025 год. В следующем году, за счет федеральных средств в сумме 41 млн рублей силами регионального филиала «Роскадастра», ККР будут проведены на территории сел Троицкое и Приютное, поселков Яшкуль, Ики-Бурул, Комсомольский и города Элиста.

Конечная задача - внесение в ЕГРН точных сведений о местоположении границ объектов. Это повысит уровень юридической защиты, устранит кадастровые ошибки, снизит количество земельных споров, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты муниципальных образований.

Фото: Правительство Республики Калмыкия