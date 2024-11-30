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2 декабря, 14:28
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня в столице Калмыкии начал работу межрелигиозный молодежный форум «Механизмы гармонизации межнациональных отношений и предупреждение конфликтов на национальной почве», который продлится до 4 декабря.

Сегодня в столице Калмыкии начал работу межрелигиозный молодежный форум «Механизмы гармонизации межнациональных отношений и предупреждение конфликтов на национальной почве», который продлится до 4 декабря.

В мероприятии принимают участие представители традиционных религиозных конфессий республики, общественные эксперты и молодежь. Они собрались, чтобы обсудить ключевые аспекты гармонизации межнациональных отношений и разработать эффективные механизмы предупреждения конфликтов.

На форуме выступили ученые Пятигорского государственного университета - кандидат философских наук, доцент Станислав Осипов с докладом "Опыт ценностного познания в межконфессиональном диалоге: вызовы и перспективы" и директор Института переводоведения, русистики и многоязычия Ибрагим Ибрагимов на тему «Роль религиозных организаций в упрочении межнационального и межконфессионального согласия».

По итогам форума будет принят проект резолюции, который войдет в основу работы с молодежью.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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