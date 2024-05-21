Племенные качества баранов завода «Улан-Хееч» представят сегодня на Российской выставке овец и коз

Она открылась в городе Каспийск Республики Дагестан. В хозяйстве Яшкульского района занимаются разведением грозненской породы овец. Их поголовье насчитывает свыше 55 тысяч овец, из них овцематок - 21 367 голов. Тут уже завершена расплодная кампания - от 100 овцематок получено столько же ягнят.

С прошлого года сельхозпредприятие расширяет направление селекционной работы. Совместно с КалмГУ и Всероссийским научно-исследовательским институтом овцеводства и козоводства (г. Ставрополь) в племзаводе разработан 5-летний план работы по улучшению мясных качеств с применением отечественного племенного материала, при этом сохраняя качество шерсти. Для этой цели приобретены бараны с хорошими племенными показателями. И от них уже получено более 3000 ягнят породы «Российский мясной меринос».

Племзавод «Улан-Хееч» - постоянный участник и победитель выставок племенных животных. Нынешний форум в Каспийске - одно из самых значимых в отрасли.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!