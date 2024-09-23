В Калмыкии с начала года 453 семьи распорядились средствами регионального материнского капитала на общую сумму 47 273,8 тыс. рублей.

Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Демография». Их получатели - семьи, в которых родился (усыновлен) третий или последующий ребенок в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2026 г.

Размер регионального материнского (семейного) капитала с учетом ежегодной индексации в 2024 году составляет:

- для лиц, у которых право на региональный капитал возникло до 1 января 2019 года, - 80 490,71 рублей;

- для лиц, право у которых возникло, начиная с 1 января 2019 года, - 123 774,95 рублей.

Средства регионального маткапитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, приобретение земельных участков, обучение или лечение детей, подведение инженерных коммуникаций, ремонт жилых помещений. Распорядиться ими родители могут когда ребенку исполнится 1 год, а на ипотеку – с момента его рождения.