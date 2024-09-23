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25 сентября, 06:34
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Спортсмены Калмыкии вернулись из Чеченской Республики, где приняли участие в ХV фестивале культуры и спорта народов Юга России.

Спортсмены Калмыкии вернулись из Чеченской Республики, где приняли участие в ХV фестивале культуры и спорта народов Юга России.

В этом году Грозный собрал более тысячи участников из 16 регионов Российской Федерации. Здесь, во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева, состоялась торжественная церемония открытия XV Фестиваля культуры и спорта народов Юга России.

В рамках фестиваля прошли соревнования по десяти видам спорта: дзюдо, легкой атлетике, армрестлингу и борьбе на поясах. Соревнования по гиревому спорту, перетягиванию каната, а также состязание силачей, соревнования по спортивному программированию, стрельбе из лука и мини-футболу.

Калмыцкая сборная достойно представила республику в семи видах спорта: дзюдо, борьбе на поясах, мини-футболе, спортивном программировании, в стрельбе из лука, армрестлинге и гиревом спорте. Особо отличились команда спортивного программирования, занявшая 3-е место и сборная команда по стрельбе из лука, взявшая 4-е место.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия

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