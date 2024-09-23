Первый фиджитал-центр открылся в Элисте международным турниром среди студентов.

Пятый по счету в России. Это площадки нового поколения, в которых создано гармоничное пространство для совершенствования навыков, как в классических, так и цифровых видах спорта.

Студенты из России, Азии, Африки и Европы сошлись в фиджитал - баскетболе, футболе и тактической стрельбе.

Решение о строительстве в столице Калмыкии фитжитал – центра было принято в апреле прошлого года во время визита вице – премьера Дмитрия Чернышенко в регион.