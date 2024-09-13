В Калмыкии с начала года 290 молодых мам получили единовременную денежную выплату в размере 30 тыс рублей.

Об этом сообщает региональное министерство социального развития, труда и занятости.

Объем средств составил около 10,5 млн. рублей из республиканского бюджета.

В соответствии с указом Главы Республики на данную выплату могут претендовать молодые женщины в возрасте до 25 лет (включительно) и родившие ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.