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16 сентября, 09:35
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В Калмыкии с начала года 290 молодых мам получили единовременную денежную выплату в размере 30 тыс рублей.

В Калмыкии с начала года 290 молодых мам получили единовременную денежную выплату в размере 30 тыс рублей.

Об этом сообщает региональное министерство социального развития, труда и занятости.

Объем средств составил около 10,5 млн. рублей из республиканского бюджета.

В соответствии с указом Главы Республики на данную выплату могут претендовать молодые женщины в возрасте до 25 лет (включительно) и родившие ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.

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