Более 27 тысяч работающих жителей Калмыкии выбрали электронные трудовые книжки.
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У такого формата два важных преимущества: высокий уровень безопасности и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности.
Все данные из ЭТК доступны в личном кабинете на портале госуслуг.
Работники, которые изначально выбрали бумажную версию, имеют право в любое время перейти на электронную, подав работодателю соответствующее заявление.
Оба варианта юридически равнозначны и могут одинаково представляться в любые организации.