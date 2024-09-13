Более 27 тысяч работающих жителей Калмыкии выбрали электронные трудовые книжки.

У такого формата два важных преимущества: высокий уровень безопасности и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности.

Все данные из ЭТК доступны в личном кабинете на портале госуслуг.

Работники, которые изначально выбрали бумажную версию, имеют право в любое время перейти на электронную, подав работодателю соответствующее заявление.

Оба варианта юридически равнозначны и могут одинаково представляться в любые организации.