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16 сентября, 09:25
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Сегодня 100 лет со дня рождения народного писателя Калмыкии Алексея Бадмаева.

Сегодня 100 лет со дня рождения народного писателя Калмыкии Алексея Бадмаева.

Имя писателя широко известно в читательских кругах не только нашей страны, но и за рубежом. Его произведения выходили на китайском, бурятском, монгольском, немецком, эстонском языках.

Творчество Алексея Балдуевича можно назвать родником истины и познания. В его произведениях средствами богатого калмыцкого языка передается весь национальный колорит, по ним можно изучать историю степняков.

В национальной библиотеке состоится вечер-портер «Заяни хурц билг», что в переводе означает Судьбою одаренный талант.

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