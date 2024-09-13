Сегодня 100 лет со дня рождения народного писателя Калмыкии Алексея Бадмаева.

Имя писателя широко известно в читательских кругах не только нашей страны, но и за рубежом. Его произведения выходили на китайском, бурятском, монгольском, немецком, эстонском языках.

Творчество Алексея Балдуевича можно назвать родником истины и познания. В его произведениях средствами богатого калмыцкого языка передается весь национальный колорит, по ним можно изучать историю степняков.

В национальной библиотеке состоится вечер-портер «Заяни хурц билг», что в переводе означает Судьбою одаренный талант.