В Калмыкии с 1 сентября в Калмыкии изменится методика проведения специальной оценки условий труда

Это направлено в первую очередь на то, чтобы обеспечить более эффективную защиту работников, задействованных при опасных для жизни условиях. В частности, утвержден новый Классификатор вредных и опасных производственных факторов.

Теперь сами работники смогут предлагать эксперту провести проверку их рабочих мест для определения степени вредности и опасности их условий труда. Подробнее об этом с нами поделился заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Калмыкии Савр Матвенов.