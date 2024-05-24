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27 мая, 09:48
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В Калмыкии с 1 сентября в Калмыкии изменится методика проведения специальной оценки условий труда

В Калмыкии с 1 сентября в Калмыкии изменится методика проведения специальной оценки условий труда

Это направлено в первую очередь на то, чтобы обеспечить более эффективную защиту работников, задействованных при опасных для жизни условиях. В частности, утвержден новый Классификатор вредных и опасных производственных факторов.

Теперь сами работники смогут предлагать эксперту провести проверку их рабочих мест для определения степени вредности и опасности их условий труда. Подробнее об этом с нами поделился заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Калмыкии Савр Матвенов.

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