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27 мая, 11:14
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Калмыкия открыла серию обучающих семинаров для предпринимателей из Луганской Народной Республики

Калмыкия открыла серию обучающих семинаров для предпринимателей из Луганской Народной Республики

В рамках тематической недели участники обсудили налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также электронный документооборот. Они подробно узнали о режимах налогообложения, онлайн кассе, порядке и сроках представления отчетности. На протяжении всего года центр «Мой бизнес» будет реализовывать обучение ряду полезных образовательных программ в Антраците.

Как отметила заместитель руководителя центра Эльза Дораева, это поспособствует развитию бизнеса и укреплению партнерских отношений.

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Фото: Мой бизнес | Калмыкия

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