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27 мая, 09:46
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Очередными кадрами поделились сотрудники заповедника «Черные земли»

Очередными кадрами поделились сотрудники заповедника «Черные земли»

На них запечатлена весенняя перекочевка степных сайгаков. Краснокнижные антилопы - одни из самых охраняемых животных, численность которых не превышает 20 тыс особей.

Вся их жизнь-это постоянное движение, поэтому они пасутся на ходу, сменяя пастбища в зависимости от вегетирующих растений и доступных водопоев. Водная преграда на их пути не проблема, ведь сайгаки очень хорошо плавают.

Видео: Заповедник "Черные Земли"

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