Очередными кадрами поделились сотрудники заповедника «Черные земли»

На них запечатлена весенняя перекочевка степных сайгаков. Краснокнижные антилопы - одни из самых охраняемых животных, численность которых не превышает 20 тыс особей.

Вся их жизнь-это постоянное движение, поэтому они пасутся на ходу, сменяя пастбища в зависимости от вегетирующих растений и доступных водопоев. Водная преграда на их пути не проблема, ведь сайгаки очень хорошо плавают.

Видео: Заповедник "Черные Земли"