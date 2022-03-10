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8 апреля, 14:14
НовостиЭкономика

Рост цен на продовольствие и другие товары первой необходимости за последнюю неделю замедлился

Рост цен на продовольствие и другие товары первой необходимости за последнюю неделю замедлился

Эта тема сегодня была в центре внимания прямого эфира Правительства совместно с Министерством экономики и торговли – сообщает пресс-служба Кабмина.

Мониторинг цен с конца февраля ведется ежедневно. В среднем, на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости они повысились на 11,7%. Вместе с тем, зафиксирован резкий рост цен на питьевую воду, молоко, сахар.

Профильный министр Дмитрий Троицкий уточнил, в розничной торговле это связано с тем, что отпускные цены увеличили производители товаров. Результатом рабочего совещания с представителями региональных  сетей стало подписание соглашения о фиксации торговой наценки.

Согласно документу, на отдельные группы товаров первой необходимости она может превышать более 10%. Также к договоренностям присоединились и магазины мелкой розницы на всей территории республики.

За последнюю неделю данные  мониторинга показывают, что рост средних розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары  значительно замедлился, также фиксируется снижение покупательского спроса на сахар. Сейчас все товары первой необходимости на полках магазинов имеются.

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