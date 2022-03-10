В Калмыкии овцеводы получат господдержку, в три раза превышающую показатель прошлого года

Субсидирование увеличится до 31,6 млн рублей. Об этом нашим коллегам из ТАСС сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Абушинов. Поддержку получат сельхозпредприятия Калмыкии, выращивающие овец для производства тонкой и полутонкой шерсти.
По его словам, животноводы республики в связи с изменениями климата, частой засухой, а также чрезмерной нагрузкой на пастбища, связанной с выпасом, испытывают сложности с кормовой базой. Господдержка поможет стабилизировать ситуацию крупным овцеводческим хозяйствам, расположенным в восточных районах республики.