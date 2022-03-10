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8 апреля, 16:10
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Сотрудники военкоматов сегодня отмечают профессиональный праздник

Сотрудники военкоматов сегодня отмечают профессиональный праздник

Работников и ветеранов республиканского ведомства поздравил председатель правительства Юрий Зайцев. Он отметил, в современных условиях модернизации армии и флота России, внедрения новых технологий и образцов вооружения, требования к качеству подготовки личного состава возрастают.

Отвечая за подбор призывников на срочную службу в армию, именно военкоматы координируют систему защиты страны от военной угрозы. В самые сложные времена комиссариаты выполняли мобилизационные задания, проводили всеобщее обучение населения, помогали укреплять обороноспособность государства. Этот вклад трудно переоценить - подчеркнул Юрий Зайцев.

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