Сотрудники военкоматов сегодня отмечают профессиональный праздник

Работников и ветеранов республиканского ведомства поздравил председатель правительства Юрий Зайцев. Он отметил, в современных условиях модернизации армии и флота России, внедрения новых технологий и образцов вооружения, требования к качеству подготовки личного состава возрастают.

Отвечая за подбор призывников на срочную службу в армию, именно военкоматы координируют систему защиты страны от военной угрозы. В самые сложные времена комиссариаты выполняли мобилизационные задания, проводили всеобщее обучение населения, помогали укреплять обороноспособность государства. Этот вклад трудно переоценить - подчеркнул Юрий Зайцев.