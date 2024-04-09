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11 апреля, 12:54
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В Калмыкии реализуется проект «Профессия цифра»

В Калмыкии реализуется проект «Профессия цифра»

Пройти переобучение и освоить новую цифровую специальность в онлайн-режиме можно на базе Томского государственного университета. Доступно 55 образовательных программ. Вопрос обсудили на встрече представителей филиала фонда «Защитники Отечества», профильного министерства и центра занятости населения.

Напомним, степной регион вошёл в число 10 пилотных, где будет реализовываться этот проект. Это позволит решать не только вопросы освоения демобилизованными ветеранами СВО востребованных ИТ-специальностей, но и их социальной адаптации.

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