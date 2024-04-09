В Элисте совсем скоро распахнёт свои двери Дом молодёжи

Объект, а это отреставрированная резиденция Героя Советского союза, генерал-лейтенанта Басана Городовикова, готов уже почти на 95%. Завершена внутренняя отделка помещений, установлены окна и двери, построена сцена актового зала.

Ход работ проинспектировал зампредседателя Правительства - министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона Алексей Соколов. Он указал на недостатки и рекомендовал строителям ускорить темпы работ.

Здание долгое время было заброшено. В прошлом году по инициативе Главы Калмыкии Бату Хасикова было принято решение передать объект молодежи. Реконструкция началась в мае в рамках программы «Регион для молодых» и финансируется из федерального и регионального бюджетов.

В обновленном здании Дома молодежи совсем скоро начнут работать школа креативных индустрий, фото- и видеостудия, коворкинги, кинозал, хореографические кружки и секции. Предусмотрена возможность проводить мероприятия и под открытым небом. Для этого организованы специальные уличные пространства. В рабочем кабинете Басана Городовикова откроется его музей, где будут представлены его личные вещи и документы.

На сегодняшний день строители завершают фасадные работы и благоустраивают территорию.