В поселке Ики – Бурул благоустраивают парк

В минувшем году местные жители обустроили там детскую площадку по программе инициативного бюджетирования. Сегодня в парке активно ведутся работы. Общественная территория станет привлекательной и комфортной для всех возрастов. Там появятся две детские игровые площадки, зона отдыха с беседкой и прогулочная зона. Будут установлены малые архитектурные формы, уличное освещение.

Напомним, в райцентре в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» уже благоустроены 2 общественные территории: Малый парк и парк «Бумба». Сообщили в пресс-службе регионального минЖКХ.

Видео: МинЖКХ и энергетики Калмыкии