В Калмыкии разрабатывают региональную программу расселения жильцов аварийных домов, признанных таковыми с начала 17го по 2022й год

Как сообщает фонд развития территорий, планируется переселить более 2 700 человек из 47 аварийных домов в Элисте, Городовиковске, Цаган Амане, Яшкуле и селе Троицкое. Программа реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".



Отметим, за время её действия из аварийных домов в Калмыкии удалось переселить около 420 жильцов, общая площадь которых составила более 9,5 тысяч квадратных метров.