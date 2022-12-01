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11 апреля, 13:49
Новости

В Калмыкии разрабатывают региональную программу расселения жильцов аварийных домов, признанных таковыми с начала 17го по 2022й год

В Калмыкии разрабатывают региональную программу расселения жильцов аварийных домов, признанных таковыми с начала 17го по 2022й год

Как сообщает фонд развития территорий, планируется переселить более 2 700 человек из 47 аварийных домов в Элисте, Городовиковске, Цаган Амане, Яшкуле и селе Троицкое. Программа реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Отметим, за время её действия из аварийных домов в Калмыкии удалось переселить около 420 жильцов, общая площадь которых составила более 9,5 тысяч квадратных метров.

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