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11 апреля, 14:41
Новости

В Калмыкии начался пожароопасный сезон

В Калмыкии начался пожароопасный сезон

Министерство природных ресурсов региона сообщает, что территории лесного фонда республики ему пока не подвержены. Однако, обнаружены зоны с пожарной опасностью с первого до четвертого классов. Для мониторинга ситуации и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства проводит круглосуточный мониторинг с помощью специальной информационной системы.

Как только обнаруживаются термические точки, соответствующая информация незамедлительно передается в дежурные службы муниципальных районов, для принятия соответствующих мер.

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