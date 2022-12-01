В Калмыкии начался пожароопасный сезон

Министерство природных ресурсов региона сообщает, что территории лесного фонда республики ему пока не подвержены. Однако, обнаружены зоны с пожарной опасностью с первого до четвертого классов. Для мониторинга ситуации и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства проводит круглосуточный мониторинг с помощью специальной информационной системы.



Как только обнаруживаются термические точки, соответствующая информация незамедлительно передается в дежурные службы муниципальных районов, для принятия соответствующих мер.