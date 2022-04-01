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7 мая, 11:46
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В Калмыкии разлив нефти причинил ущерб в 4 миллиона рублей

В Калмыкии разлив нефти причинил ущерб в 4 миллиона рублей

Северо-Каспийская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку факта разлива и возгорания нефтепродуктов в Черноземельском районе.

В результате разгерметизации резервуаров сборного пункта «Манычское месторождение», эксплуатируемого нефтедобывающей организацией, произошло загрязнение 2 тысяч квадратных метров земли нефтепродуктами.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Природоохранная прокуратура контролирует устранение нарушений и возмещение ущерба.

Фото взято из открытых источников.

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