7 мая, 11:46
В Калмыкии разлив нефти причинил ущерб в 4 миллиона рублей
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Северо-Каспийская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку факта разлива и возгорания нефтепродуктов в Черноземельском районе.
В результате разгерметизации резервуаров сборного пункта «Манычское месторождение», эксплуатируемого нефтедобывающей организацией, произошло загрязнение 2 тысяч квадратных метров земли нефтепродуктами.
По этому факту возбуждено уголовное дело. Природоохранная прокуратура контролирует устранение нарушений и возмещение ущерба.
Фото взято из открытых источников.