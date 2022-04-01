По факту ДТП со смертельным исходом на территории Яшкульского района возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба профильного министерства

Авария случилась накануне, на 191 километре федеральной автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь».

В результате столкновения внедорожника «Toyota Land Cruser» и автомашины «Kia Rio», на месте аварии погиб 11-летний мальчик, сообщает МВД по Калмыкии. Водитель и еще двое пассажиров автомашины «KiaRio» с травмами доставлены в медучреждение.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой республики на контроль. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.