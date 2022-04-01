7 мая, 13:35
Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным погибшего в аварии в Яшкульском районе
Читайте наши новости в Одноклассниках!
«Вчера в Яшкульском районе между посёлками Утта и Яшкуль произошло ДТП, в котором погиб ребёнок.
Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика и понимаю, что никакими словами вашу боль не уменьшить.
Двое госпитализированных участников аварии сегодня утром выписались из больницы. Оказываем помощь семье пострадавших.
В этом происшествии принимал участие автомобиль из гаража Администрации Главы республики. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Администрации, который был за рулем. Степень его ответственности будет определена в ходе следствия.
Сейчас много спекуляций на тему этого трагического ДТП. Могу сказать, что правоохранители работают открыто, все установленные ими подробности официально публикуются. Никто ничего не будет «замалчивать», как привыкла опасаться общественность.» - сообщает Бату Хасиков в своем телегам-канале.
Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика и понимаю, что никакими словами вашу боль не уменьшить.
Двое госпитализированных участников аварии сегодня утром выписались из больницы. Оказываем помощь семье пострадавших.
В этом происшествии принимал участие автомобиль из гаража Администрации Главы республики. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Администрации, который был за рулем. Степень его ответственности будет определена в ходе следствия.
Сейчас много спекуляций на тему этого трагического ДТП. Могу сказать, что правоохранители работают открыто, все установленные ими подробности официально публикуются. Никто ничего не будет «замалчивать», как привыкла опасаться общественность.» - сообщает Бату Хасиков в своем телегам-канале.