В Калмыкии различные виды пенсий и иных социальных выплат получают почти 75 тысяч человек

Из них более 30 % приходят за ними в отделения почтовой связи, остальные предпочитают банковские переводы.

Как отмечают в региональном Отделении ПФР, при желании можно в любое время изменить способ доставки. Для этого необязательно приходить в клиентскую службу. Удобнее воспользоваться электронными сервисами и подать заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.