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14 октября, 20:36
НовостиСоциальная политика

В Калмыкии различные виды пенсий и иных социальных выплат получают почти 75 тысяч человек

В Калмыкии различные виды пенсий и иных социальных выплат получают почти 75 тысяч человек

 Из них более 30 % приходят за ними в отделения почтовой связи, остальные предпочитают банковские переводы.

 Как отмечают в региональном Отделении ПФР, при желании можно в любое время изменить способ доставки. Для этого необязательно приходить в клиентскую службу. Удобнее воспользоваться электронными сервисами и подать заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

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