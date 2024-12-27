В Калмыкии расследуется уголовное дело, по которому сирота признана потерпевшей

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления России по РК Константина Антохова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с обращением сироты из Калмыкии о нарушении ее жилищных прав.

Более 12 лет девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. Сирота вынуждена арендовать квартиру за свой счет, что для нее финансово затруднительно.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.